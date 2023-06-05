За попередніми даними, два удари по центру міста було завдано із використанням ФАБ-250.

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У результаті обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх госпіталізовано. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій,
– йдеться у повідомленні.


Росіяни скинули по Торецьку авіабомбу / Фото Прокуратури

В Донецькій ОВА уточнили дані щодо постраждалих – це двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік. У них осколкові поранення.

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.


Росіяни двічі обстріляли місто / Фото Прокуратури

Повідомляється, що Донецька облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.


Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру / Фото Прокуратури

Торецьк під ворожими обстрілами

  • Торецьк ще до початку повномасштабне вторгнення Росії перебувало на лінії зіткнення. Бойовики так званої "ДНР" періодично завдавали ударів по околицях міста.
  • Обстріли після вторгнення посилились, але лінія фронту в районі Торецька практично не змінилася.
  • 2 червня загарбники завдали удару по Торецьку, через що виникли пожежі квартир у двох багатоповерхівках. Також загинула одна людина.