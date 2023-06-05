За попередніми даними, два удари по центру міста було завдано із використанням ФАБ-250.

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У результаті обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх госпіталізовано. Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій,

– йдеться у повідомленні.



Росіяни скинули по Торецьку авіабомбу / Фото Прокуратури

В Донецькій ОВА уточнили дані щодо постраждалих – це двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік. У них осколкові поранення.

Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.



Росіяни двічі обстріляли місто / Фото Прокуратури

Повідомляється, що Донецька облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру / Фото Прокуратури

Торецьк під ворожими обстрілами