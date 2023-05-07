В 6:15 Надежда получила уведомление о том, что нужны психологи. По словам женщины, она понимала, куда идет.

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Психолог поделилась своими воспоминаниями об ударе по Умани

Надежда рассказала, что она вместе с другими девушками-психологами работала в штабе, который развернули в школе рядом.

Первой привели женщину, чья дочь с семьей жила в разрушенном доме. Когда она посчитала этажи, то поняла, что их квартиры просто нет. Она упала на колени, начала сильно плакать и кричать: "Зачем мне жить? Жизнь не имеет смысла",

– вспоминает психолог.

Специалисты успокаивали ее, говорили, что все службы привлечены, а спасатели делают все возможное, чтобы спасти всех, кто там есть.

Чтобы стабилизировать состояние людей, им задавали простейшие вопросы:

как зовут,

какой сейчас день недели и так далее.

Консультируясь с семейными врачами, тоже работавшими на месте, людям давали лекарства, отпаивали чаем, кутали в пледы. Также в штабе завели тетрадь, куда записывали контакты, кто у кого где, кого ищут – мол, вам обязательно позвонят. Тогда у людей начинала появляться надежда.

"Я понимала, что нужна теплая вода, много глюкозы, теплые пледы. Просила, чтобы принесли шоколад и конфеты. А галетное печенье, которое несли люди, давать запрещала – потому что на стрессе люди, которых сильно трясет, могут им просто подавиться", – заметила Надежда.

Она вспомнила историю мужчины-диабетика, который ночью проснулся сделать себе укол и пошел на кухню поесть. В этот момент по дому прилетела ракета – спальня, в которой мирно спала его жена, вмиг развалилась, а мужчина просто стоял и смотрел на свою утраченную жизнь.

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Спасатели также приходили за помощью

Надежде особенно запомнился 7-летний Максим, стоявший рядом с разрушенным домом вместе с бабушкой. У него тряслись ноги. Ребенку было тяжело дышать.

Женщина подошла к нему, взяла за руку – она была холодной и мокрой. После этого она спросила школьника, можно ли его обнять, и прижала к себе, чтобы снять тремор. Дальше ребенку дали успокоительное, подобранное врачами.

Он постоянно повторял: "Дверь заклинила, дверь заклинила, а у нас дома болгарки нет". Говорил, что теперь не сможет ходить в школу, потому что если снова прилетит ракета и снова блокируется дверь, он не сможет выйти. А еще – что очень хочет жить. Мы сказали бабушке отвести ребенка подальше, ведь для него – большое потрясение смотреть, как горит и разрушается его дом,

– добавила психолог.

За психологической помощью также приходили спасатели – большинство из них не были готовы выносить по частям детей и взрослых. Однако сотрудники ГСЧС работали героически – на самой верхушке тушили пожар, держа тяжелые шланги, рискуя ежеминутно упасть. В тот день был очень сильный ветер, и огонь загорался снова и снова.

"Для Умани это был первый и, дай Бог, чтобы последний такой случай. Не все знали, что и как делать. Нужно было минимизировать количество гражданских, которых было слишком много. Мамы с детьми приходили посмотреть, подвергая малышей психологическим травмам… От места трагедии до больницы маленькое расстояние, но были страшные пробки. Спасатели не могли доехать на место", – подытожила Надежда.

Обратите внимание! Аварийно-спасательные работы на месте российского удара в Умани завершили 29 апреля около 16:00. Ракетный обстрел унес жизни 23 человек, из которых шестеро – дети: трое мальчиков и столько же девочек. В сети позже опубликовали фотографии деток, которых убила Россия. Самой младшей не было и 2 лет.