В Defense Express назвали 4 феноменальных момента в ударе "Фламинго" по заводу "Искандеров"

Удар ракетой "Фламинго" по Воткинскому заводу в России показал исключительную точность украинской разработки. Вместе с оборудованием уничтожена по меньшей мере одна смена уникальных специалистов, которых больше нет нигде в России.

Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, что "Фламинго" – не крылатая ракета, а полноценный аппарат с авиационным двигателем, способен нести тонну боевой части на 3 тысячи километров.

Смотрите также: Кроме завода "Искандеров": авиаэксперт назвал приоритетную цель в России

Насколько болезненным для России является уничтожение производства баллистических ракет?

В предприятие России по производству баллистических ракет попали 6 украинских крылатых ракет. Видео с камер наблюдения подтверждает, что одна из ракет попала прямо в стену цеха. Это свидетельствует об исключительной точности системы наведения.

Чтобы попасть именно в стену цеха – не в крышу, не рядом – точность должна измеряться в метрах. Это факт, который мы видим на видео, а не чьи-то рассказы: ракета имеет качественную систему наведения на конечном этапе траектории. К тому же она преодолела более 1,5 тысячи километров,

– отметил Катков.

Крылатая ракета никогда не летит по прямой – она меняет высоты и курс, использует рельеф и обходит позиции ПВО, а это добавляет не менее 30% к реальному расстоянию полета. Чем сложнее маршрут, тем эффективнее прорыв – и Украина явно знает, где расположены российские зенитные комплексы, ведь уже давно бьет вглубь территории России.

Критика "Фламинго" за большие размеры безосновательна, чтобы нести тонну боевой части на тысячи километров, ракета должна быть размером с самолет и иметь полноценный авиационный двигатель от L-39.

Видео фиксирует два этапа: сначала ракета пробивает стену, потом – пауза, и пламя вырвалось уже с другой стороны здания, потому что она взорвалась внутри. Спутниковые снимки подтверждают, что в крыше гальванического цеха образовалась брешь 25 на 30 метров – результат внутреннего взрыва тонны боевой части, что выломила бетонные плиты.

"Взрывная волна прошла по всему огромному цеху – а завод работает в 3 смены. Поэтому речь идет не только об уничтожении помещения и оборудования, а об ударе по единственному предприятию России, которое производит баллистические ракеты к "Искандерам", ракеты средней дальности "Орешник", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Яр" и "Булава"", – отметил Катков.