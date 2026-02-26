Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Украина делает успехи в ракетостроении. Судя по спутниковым снимкам и видео, можно сказать, что по Уоткинскому заводу прилетела именно ракета FP-5 "Фламинго".

Куда еще нужно ударить по России?

По словам Храпчинского, пока не стоит говорить о серийном производстве этой ракеты. Каждое боевое применение дает понимание, что нужно улучшать.

Есть болезненные места по некоторым комплектующим, где есть определенные ограничения. Но должны понимать, что это не дорогостоящие ракеты вроде "Томагавков" и других западных ракет, которые мы получили, но со значительными ограничениями в использовании. Должны пожелать успеха нашим производителям ВПК, чтобы дальше развивались в этом направлении,

– отметил Храпчинский.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина осуществила успешные удары ракетами "Фламинго" по территории России. Меткие атаки удалось провести на расстояние в 1400 километров.

В любом случае есть много важных целей на территории России, по которым нужно бить. К примеру, в подмосковном городе Королев расположено предприятие "Тактическое ракетное вооружение", которое является последним этапом сбора крылатых ракет вроде Х-101 и Х-555.

Украинский ВПК показал свою эффективность и изобретательность. Но при этом страдаем по возможности масштабирования продуктов, чтобы быстро адаптировать и применять на линии фронта или по важным объектам на территории России,

– рассказал Храпчинский.

Взрывы в России: кратко