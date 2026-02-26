Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Україна робить успіхи в ракетобудуванні. Судячи з супутникових знимок та відео, можна сказати, що по Воткінському заводу прилетіла саме ракета FP-5 "Фламінго".

Дивіться також Перемогти імперію реально? З якими війнами в історії порівнюють війну України з Росією та чим вони закінчились

Куди ще потрібно вдарити по Росії?

За словами Храпчинського, поки що не варто говорити про серійне виробництво цієї ракети. Кожне бойове застосування дає розуміння, що потрібно покращувати.

Є болючі місця щодо деяких комплектуючих, де є певні обмеження. Але маємо розуміти, що це не дороговартісні ракети на кшталт "Томагавків" та інших західних ракет, які ми отримали, але зі значними обмеженнями у використанні. Маємо побажати успіху нашим виробникам ВПК, щоб далі розвивалися в цьому напрямку,

– зазначив Храпчинський.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна здійснила успішні удари ракетами "Фламінго" по території Росії. Влучні атаки вдалося провести на відстань в 1400 кілометрів.

У будь-якому випадку є багато важливих цілей на території Росії, по яких потрібно бити. До прикладу, в підмосковному місті Корольов розташоване підприємство "Тактическое ракетное вооружение", який є останнім етапом збору крилатих ракет на кшталт Х-101 та Х-555.

Український ВПК показав свою ефективність і винахідливість. Але при цьому страждаємо щодо можливості масштабування продуктів, щоб швидко адаптувати і застосовувати на лінії фронту або по важливих об'єктах на території Росії,

– розповів Храпчинський.

Вибухи в Росії: коротко