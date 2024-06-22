Об этом рассказал староста села Петр Сущук. По его словам, местные жители не травмировались, но в одном из жилых домов сгорела крыша и одна из комнат.

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Одна из женщин убегала через окно

Это крыша занялась, и кухня занялась, хорошо, что на время тревоги, человек, который находился внутри здания, она успела его покинуть,

– рассказал староста.

Родственница владельца, которая живет в этом доме, рассказала, что на момент взрывов была одна, перед тем слышала три громкие звуки. Во время четвертого взрыва возник пожар. Из дома женщине удалось убежать через окно.

В то же время 69-летняя соседка Любовь Солтис, которая живет напротив, рассказала из окон ее дома повылетало стекло, в стенах остались обломки боеприпаса.

В частности, одним из пострадавших в результате ночной атаки россиян оказался 61-летний житель Луцкой общины Сергей Панасюк. Обломки вражеской ракеты уничтожили все его хозяйство. По словам господина Сергея, в огне сгорели кролики, свиньи и цесарки, которых он выращивал не один год.

Напомним, ночью на Волыни работала противовоздушная оборона. В ГСЧС ранее сообщили, что в результате падения обломков случились 2 пожара - горела хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе.