Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. На опубликованном видео можно увидеть, что улицы укрыты телами невинных людей.

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Зеленский показал последствия удара по Запорожью: смотрите видео (Внимание! Видео содержит чувствительные кадры)

Зеленский отметил, что днем 8 января россияне сознательно нанесли удар по Запорожью. Президент добавил, что сейчас известно о десятках раненых в результате атаки, им оказывают помощь. К сожалению, известно о 13 погибших. Президент отметил, что количество жертв может возрасти.

Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что за каждую террористическую атаку нужно оказывать давление на Россию. Он отметил, что надежным мир "возможен только благодаря силе".