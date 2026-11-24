Атака на Запорожье / Коллаж 24 Канала
В ночь на 24 ноября российские войска провели атаку на Запорожье, в результате чего двое человек погибли, а 22 получили ранения. Среди пострадавших оказались двое детей в возрасте 6 и 16 лет.
Как сообщил Михаил Семикин из Запорожской областной государственной администрации, одна из пострадавших женщин в настоящее время находится в тяжелом состоянии. У нее диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, медики оказывают всю необходимую помощь.
Каковы последствия обстрела?
В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения в жилом секторе города. Оккупанты полностью разрушили частный дом, а также частично разрушили пятиэтажку.
Повреждения получили близлежащие многоэтажные дома, частные усадьбы и припаркованные автомобили. Кроме того, под удар попал объект транспортной инфраструктуры.
Спасатели ищут людей под завалами
После попаданий поступила информация о жителях, заблокированных под обломками. Сотрудники ГСЧС оперативно приступили к поисково-спасательным работам, ликвидируя последствия ударов.
На местах попаданий продолжают работать экстренные и коммунальные службы города. Информация о окончательных последствиях очередного военного преступления оккупантов уточняется.
Последствия удара по Запорожью: смотрите фото ОВА
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Что было известно ранее?
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, 21 ноября российские войска провели атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате того обстрела Вознесеновского района ранение получил ребенок, а движение по мостам и плотине ДнепроГЭС временно перекрывали.
Ранее мы также писали, что вражеская армия нанесла массированный удар по городу 14 ноября, когда пострадали 22 человека.
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