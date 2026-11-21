О последствиях атаки на Запорожье рассказал исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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Что известно об обстреле Запорожья?

С 21:00 до 21:40 в Запорожье прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб на город.

По словам главы ОВА, в Вознесеновском районе города ранения получил ребенок.

Впоследствии он уточнил, что количество раненых возросло до 3, среди них двое детей.

Кроме того, взрывной волной повреждены многоквартирные дома.

Из-за ситуации безопасности движение транспорта мостами и плотиной ДнепроГЭС полностью перекрывали. В 21:53 стало известно о возобновлении движения дамбой ДнепроГЭС.

Напомним, Запорожская область постоянно страдает от ударов КАБами. Так, 2 ноября 2026 года российские войска нанесли удар девятью авиабомбами по укрытию в Камышевахе Запорожского района, где находились люди.

После первого обстрела в помощь пострадавшим прибыли спасатели и полицейские, однако оккупанты нанесли повторный удар по месту попадания.

В результате атаки погибли 72 человека. Поисково-спасательная операция длилась две недели и завершилась 16 ноября.