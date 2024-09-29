Россияне ударили КАБами по гражданским в Запорожье. Еще один крупный город, который терроризирует страна-агрессор, подчеркнул руководитель ОП Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

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В ОП отреагировали на удар России по Запорожью

Глава Офиса Президента констатировал, что Запорожье – это еще один большой город, который терроризирует Россия. Оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по гражданским.

Больше оружия для Украины и создание условий, при которых экономическое падение России напрямую будет влиять на способность поддерживать ВПК. Усилия всего мира должны быть направлены именно на это,

– подчеркнул Андрей Ермак.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграм-канале.