Россияне существенно увеличили обстрелы Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Бьют по объекту, который не работает

По словам Федорова, этот объект бездействует уже более двух с половиной лет – от начала полномасштабного вторжения.

В пригороде областного центра враг поражает инфраструктурный объект, второй раз за последние три дня. По одному и тому же объекту враг пытается попасть, считая, что там есть какая-то жизнь,

– отметил Федоров.

Председатель ОВА также сообщил, что российская армия значительно усилила обстрелы прифронтовых населенных пунктов Запорожской области и только за последние сутки повредила 11 домов.

Напомним, накануне в Запорожье нашли обломок вражеского дрона на энергетическом объекте. Однако, обесточиваний не было.