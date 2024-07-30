Россияне существенно увеличили обстрелы Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Бьют по объекту, который не работает
По словам Федорова, этот объект бездействует уже более двух с половиной лет – от начала полномасштабного вторжения.
В пригороде областного центра враг поражает инфраструктурный объект, второй раз за последние три дня. По одному и тому же объекту враг пытается попасть, считая, что там есть какая-то жизнь,
– отметил Федоров.
Председатель ОВА также сообщил, что российская армия значительно усилила обстрелы прифронтовых населенных пунктов Запорожской области и только за последние сутки повредила 11 домов.
Напомним, накануне в Запорожье нашли обломок вражеского дрона на энергетическом объекте. Однако, обесточиваний не было.