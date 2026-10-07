Удар по заводу, производящему компоненты для российских ракет: что видно на спутниковых снимках

В ночь на 25 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по трем заводам, работающим на российский ВПК. Одним из пораженных объектов стал НПП "Завод Искра" в Ульяновске.

Завод подвергся разрушениям. Об этом сообщил OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Что видно на спутниковых снимках?

По оценке телеграм-канала, большинство попаданий по зданию пришлось на фасад, а не на крышу. Они отметили, что на спутниковых снимках можно увидеть примерно 18% повреждений.

Как видно на снимках, большинство попаданий пришлось на фасад здания, а не на крышу. Из-за этого спутник не зафиксировал около 80% попаданий: из 11 подтвержденных на снимках видны повреждения только от двух,

– подчеркнули аналитики.

OSINT-канал сообщил, что повреждение фасада может привести к гораздо более серьезным внутренним повреждениям, чем удар по крыше. Особенно если за стенами расположены производственные помещения и оборудование.



Спутниковые кадры удара по заводу / Фото Dnipro Osint

Обратите внимание! " НПП Завод Искра" в Ульяновске входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей". Он участвует в кооперации по производству управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А и боевых машин 72В6 зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и его модификаций.

В ночь на 25 сентября украинские силы нанесли удары по трем предприятиям военно-промышленного комплекса России. Среди них "Завод Искра", расположенный в Ульяновске.. Также были нанесены удары по объектам в Тульской и Воронежской областях, на которых производят твердое ракетное топливо.