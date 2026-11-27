Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, также на Новошахтинском НПЗ уничтожены 20 резервуаров.

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Атака на Ефремовский завод

Боевую операцию в Тульской области военные провели во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра". В настоящее время масштабы ущерба, нанесенного химическому комплексу, уточняются специалистами.

Синтетический каучук является фундаментальной основой для создания твердого ракетного топлива. Этот материал связывает окислитель и металлический порошок в один прочный заряд, что обеспечивает стабильное и равномерное горение внутри двигателя.

Без этой смеси ракеты "Искандер" остаются бесполезным металлом на военных складах оккупантов. Поскольку армия РФ систематически наносит баллистические удары по гражданским объектам и энергетике Украины, каждый удар по таким объектам снижает наступательный потенциал захватчиков.

Уничтожение резервуарного парка Новошахтинского НПЗ

Помимо атаки на химическое предприятие, военные официально подтвердили последствия предыдущего удара по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области, нанесенного 23 ноября. Мощность переработки этого предприятия составляет до 7,5 миллиона тонн нефти в год.

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В результате попаданий на объекте были уничтожены 20 горизонтальных резервуаров. Еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров, а также ключевой технологический участок нефтепровода были значительно повреждены.

В ведомстве добавили, что украинские военные действуют в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Силы обороны продолжают планомерно наносить удары по топливно-энергетическим базам оккупантов, чтобы заставить РФ пойти на мир.

Системные удары по логистике и заводам по производству топлива

Напомним, ранее мы писали, что Ефремовский завод уже подвергался ударам в конце 2025 года и в сентябре 2026 года из-за производства гидроксилированного полибутадиена для баллистики. Как уже сообщалось на нашем сайте, в ту же ночь взрывы фиксировались в районе местной ТЭЦ, а Санкт-Петербург оказался под атакой беспилотников.