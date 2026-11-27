Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, також на Новошахтинському НПЗ знищено 20 резервуарів.

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Атака на Єфремовський завод

Бойову операцію в Тульській області військові провели у взаємодії з повстанським рухом "Черная Искра". Наразі масштаби завданих хімічному комплексу збитків уточнюються фахівцями.

Синтетичний каучук є фундаментальною основою для створення твердого ракетного палива. Цей матеріал зв'язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, що забезпечує стабільне й рівномірне горіння всередині двигуна.

Без цієї суміші ракети "Іскандер" лишаються непотрібним металом на військових складах окупантів. Оскільки армія РФ системно запускає балістику по цивільних об'єктах та енергетиці України, кожен приліт по таких об'єктах зменшує наступальний потенціал загарбників.

Знищення резервуарного парку Новошахтинського НПЗ

Окрім атаки на хімічне підприємство, військові офіційно верифікували наслідки попереднього удару по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області, завданого 23 листопада. Це підприємство має потужність переробки до 7,5 мільйона тонн нафти щороку.

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Унаслідок влучань на об'єкті ліквідовано 20 горизонтальних резервуарів. Ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних резервуарів, а також ключову технологічну ділянку нафтопроводу, було відчутно пошкоджено.

У відомстві додали, що українські воїни діють відповідно до 51 статті Статуту ООН. Сили оборони продовжують планомірно вибивати паливно-енергетичні бази окупантів для примушення РФ до миру.

Системні удари по логістиці та заводах палива

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфремовський завод уже зазнавав уражень наприкінці 2025 року та у вересні 2026 року через виробництво гідроксильованого полібутадієну для балістики. Як вже повідомлялося на нашому сайті, у ту саму ніч вибухи фіксували в районі місцевої ТЕЦ, а Санкт-Петербург опинився під атакою безпілотників.