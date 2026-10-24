Сильный удар по российскому ВПК: авиаэксперт раскрыл подробности атаки на завод "Протон"

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По меньшей мере несколько ракет Storm Shadow фактически стерли с лица земли целый цех. Еще несколько могли пострадать.

Реклама Adv

популярные видео

Почему этот завод важен для оккупантов?

Как подчеркнул Криволап, предприятие "Протон" вовлечено в цепочку поставок электроники и оптики для российских ракет, танков и других видов военной техники и вооружения.

Этот завод занимается комплектацией ракет – как электронной, так и оптико-механической частью. То есть он снабжает оптикой и электроникой целый ряд предприятий российского ВПК. И именно по ядру этого завода были нанесены удары– подчеркнул Криволап.

Авиаэксперт прокомментировал удар по "Протону" в Орле: смотрите видео 24 Канала

Враг пытается прикрыть важные для себя объекты военно-промышленного комплекса. Но здесь фактически ПВО ничего не смогла сделать. Расстояние до Украины – около 200 километров. Крылатые ракеты летели сравнительно недолго.

Реклама

Расстояние где-то 200 километров. Скорость Storm Shadow – где-то 800 километров в час. Фактически за четверть часа ракеты долетели. Понятно, что они не летели по прямой, а пытались пройти незаметно. Эти ракеты способны летать на низких высотах– отметил авиаэксперт.

Добавим, что известно, что предприятие "Протон" производит оборудование для баллистических ракет "Искандер-М", ЗРГК "Панцирь-С1", танков Т-90, Т-14 "Армата" и т. д. В Генштабе подтвердили, что удалось поразить именно основное производственное здание АО "Протон-Электротекс" в городе Орел.