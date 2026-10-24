В России атаковали комбинаты ВПК и самолет на аэродроме "Ейск", – Генштаб

О последствиях атаки на Россию сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Какие объекты ВПК России были поражены?

По данным военного командования, было поражено основное производственное здание АО "Протон-Электротекс" в городе Орел. Это значительно усложнит создание российских крылатых и баллистических ракет.

Справка: Предприятие "Протон-Электротекс" является ведущим российским производителем оптоэлектронного оборудования. Оно производит модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М", а также поставляет детали для комплексов "Панцирь-С1".

Кроме этого, Силы обороны ударили по комбинату "Тольяттикаучук" в Самарской области. В районе объекта зафиксирован взрыв и пожар. Это поражение усложнит поставки синтетического каучука для производства жесткого ракетного топлива.

Также под удар попал российский самолет на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае, степень повреждения которого выясняется.

Что известно об ударе по заводу "Протон" в Орле?

В пятницу, 23 октября 2026 года, украинские силы атаковали предприятие "Протон" в российском городе Орел. После удара на территории завода возник пожар.

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Российские местные паблики предполагали, что Украина могла применить ракеты "Фламинго". В то же время российский Z-канал "Военный осведомитель" утверждал, что удар нанесли ракетами Storm Shadow британского производства.

Российские источники заявили о десятках пропавших без вести. По состоянию на 21:00 23 октября сообщалось, что в Орле более 30 человек считаются пропавшими без вести.

На заводе продолжался пожар, из-за которого спасатели не могли приступить к поиску тел возможных погибших.

Утром губернатор региона Андрей Кличков сообщил о трех телах, обнаружившихся при разборе завалов. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.