Сильний удар по російському ВПК: авіаексперт розкрив деталі атаки по заводу "Протон"

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Щонайменше кілька ракет Storm Shadow фактично стерли з лиця землі цілий цех. Ще кілька могли постраждати.

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Чому цей завод важливий для окупантів?

Як наголосив Криволап, підприємство "Протон" залучене в ланцюжок постачання електроніки та оптики до російських ракет, танків та інших типів військової техніки та озброєння.

Цей завод займається комплектацією ракет — це як електронна частина, так і оптико-механічна. Тобто він забезпечує оптикою та електронікою цілу купу підприємств російського ВПК. І саме по ядру цього заводу були влучання– підкреслив Криволап.

Авіаексперт прокоментував удар по "Протону" в Орлі: дивіться відео 24 Каналу

Ворог намагається прикрити важливі для себе об'єкти військово-промислового комплексу. Але тут фактично ППО нічого не змогла зробити. Відстань до України – близько 200 кілометрів. Крилаті ракети летіли порівняно недовго.

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Відстань десь 200 кілометрів. Швидкість Storm Shadow – десь 800 кілометрів на годину. Фактично за чверть години ракети долетіли. Зрозуміло, що вони не йшли по прямій, а намагалися пройти приховано. Ці ракети здатні летіти на низьких висотах– зазначив авіаексперт.

Додамо, відомо, що підприємство "Протон" виробляє обладнання для балістичних ракет "Іскандер-М", ЗРГК "Панцирь-С1", танків Т-90, Т-14 "Армата" тощо. У Генштабі підтвердили, що вдалося уразити саме основну виробничу будівлю АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел.