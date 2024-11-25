Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Павел Нарожный. Он предположил, что, возможно, был удар ATACMS.

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"Это была комбинированная атака. То есть там несколько средств использовалось. С большой вероятностью там был удар ATACMS. Пишут российские источники об ударе по военному аэродрому", – сказал военный эксперт.

По его словам, россияне пытались сбить ракеты средствами ПВО, но не очень успешно, потому что что-то взрывалось на аэродроме. После этого прилетели беспилотники, которые нанесли удар по нескольким направлениям: завод "Тайфун" и нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Наши дроны обошли защиту НПЗ

Как отметил Павел Нарожный, россияне уже поняли, что по их НПЗ будут наносить удары. Поэтому враг их защитил. Нефтебазы обтянули определенной сеткой.

Дрон попадает в эту сетку, взрывается и НПЗ не загорается. Но мы снова видим факт того, что завод пылает. Это означает, что производители каким-то образом модернизировали свои дроны. Или термобарическая боеголовка, или какое-то другое средство используются. Но есть факт, что этот НПЗ горит. Через постоянную защиту украинские беспилотники прошли,

– подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 25 ноября "хлопок" пришел в Калужскую область России. В частности, в Центре противодействия дезинформации подтвердили, что украинские дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге. Также под удар попала нефтебаза "Калуганефтепродукт". Сообщалось, что поражен был и Калужский приборостроительный завод, но доказательств этому не было.