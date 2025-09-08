В ночь на 7 сентября российские войска впервые за время полномасштабной войны ударили по зданию Кабмина в центре Киева. Эта атака вряд ли заставит мир поверить, что Владимир Путин действительно намерен завершить войну против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также Это сигнал, что Россия не хочет завершить войну дипломатически, – Кэллог об ударе по Кабмину

Какое значение имел удар по зданию Кабмина?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российский удар "серьезной эскалацией". Премьер-министр Юлия Свириденко, чьи рабочие кабинеты расположены в здании Кабмина, сообщила, что в результате атаки повреждены крыша и верхние этажи.

Было ли это преднамеренным ударом – пока неизвестно. В The Telegraph отметили, что здание правительства расположено недалеко от места, где обычно находится президент Владимир Зеленский.

Причиной поражения могли стать обломки сбитого дрона, которых в тот раз насчитали 747. Другой вероятной версией является то, что один из вражеских дронов сбился с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, что и привело к попаданию в здание правительства.

Некоторые аналитики утверждают, что для России нет смысла начинать попытки нанести удар по самому сердцу украинского правительства на этом этапе войны,

– говорится в материале.

Такой шаг вряд ли произведет впечатление на президента США Дональда Трампа, который пытается дать шанс мирным переговорам.

Ранее сообщалось, что Белый дом принял решение передать Украине ракеты для ПВО после удара по зданию польского консульства в Киеве, поскольку существовали опасения дальнейшей эскалации.

Возникает также вопрос, действительно ли Россия готова спровоцировать ответные украинские удары дронами по правительственным зданиям в Москве в то время, когда обе стороны испытывают дефицит систем противовоздушной обороны,

– добавляют авторы.

Отмечается, что если Украина признает удар преднамеренным, Силы обороны могут ответить симметрично.

В то же время некоторые эксперты считают, что удар по правительственному зданию мог быть частью большой стратегии Кремля. Бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман заявил, что не считает инцидент случайным и расценивает его как сигнал о готовности России к дальнейшей эскалации.

Но эскалацией следует считать не только удар по зданию правительства: ночь на 7 сентября ознаменовалась крупнейшим воздушным налетом за время войны. По словам The Telegraph, такая тактика все более массированных атак дронами и ракетами истощает и без того ограниченные запасы украинских ракет для систем ПВО.

Кроме того, Москва начала наносить удары по энергетической инфраструктуре накануне зимы, рассчитывая вывести из строя электросеть до наступления морозов.

Все эти действия согласуются с недавней речью Путина, в которой он в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского и заявил о невозможности заключения мирного соглашения с нынешним украинским правительством.

Что известно о российской атаке 7 сентября?