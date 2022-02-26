Такая информация известна по состоянию на 9 утра 16 февраля. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Из дома, в который попали, эвакуируют людей

Антон Геращенко написал, как по состоянию на 9 утра людей дома по улице Лобановского 6А, эвакуируют жителей.

Эвакуируют раненых от удара российских оккупантов! Все шлите это знакомым в Россию. Пусть полюбуются тем, как Путин "несет свободу" в Украину,

– написал Геращенко.

Людей эвакуируют из дома, по которому нанесла удар Россия: смотрите видео