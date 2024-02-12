Мужчина во время оккупации Купянска активно помогал захватчикам. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Правоохранители не указывали имя подозреваемого, одновременно отметили, что речь идет о младшем брате. В СМИ ранее писали, что младший фигурант – это Дмитрий Мамон.

По данным следствия, после начала российского полномасштабного вторжения мужчина начал прислуживать россиянам и выполнять все их указания. Так, для предателя новым местом работы стала оккупационная патрульная служба.

Он вместе с военными вражеской армии дежурил на блокпостах, выписывал штрафы местным жителям, и даже изымал у них автомобили. Более того, эти изъятые транспортные средства фигурант передавал российским силовикам.

В ГБР добавили, что предатель за свою работу получал по 45 тысяч российских рублей ежемесячно.

Во время освобождения Купянска он сбежал размм с братом Владимиром Мамоном на подконтрольную россиянами территорию. Дмитрию, как и Владимиру, объявили подозрение в госизмене. Уголовное производство в отношении старшего фигуранта ранее направили в суд. Обоим предателям грозит пожизненное.

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