Чоловік під час окупації Куп’янська активно допомагав загарбникам. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

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Правоохоронці не вказували ім’я підозрюваного, водночас зазначили, що йдеться про молодшого брата. У ЗМІ раніше писали, що молодший фігурант – це Дмитро Мамон.

За даними слідства, після початку російського повномасштабного вторгнення чоловік почав прислужувати росіянам та виконувати всі їхні вказівки. Так, для зрадника новим місцем роботи стала окупаційна патрульна служба.

Він разом з військовими ворожої армії чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим мешканцям, та навіть вилучав у них автомобілі. Більше того, ці вилучені транспортні засоби фігурант передавав російським силовика.

В ДБР додали, що зрадник за свою роботу отримував по 45 тисяч російських рублів щомісяця.

Під час звільнення Куп'янська він втік размм з братом Володимир Мамон до підконтрольної росіянами території. Дмитру, як і Володимиру, оголосили підозру в держзраді. Кримінальне провадження щодо старшого фігуранта раніше скерували до суду. Обом зрадникам загрожує довічне.

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