Приказали запустить С-300 по крупнейшему издательству Украины: известны фамилии генералов

Россия в 2024 году ударила по крупнейшему полиграфическому комплексу Украины "Фактор-Друк" в Харькове. Тогда были погибшие и раненые, уничтожены десятки тысяч книг. Теперь правоохранители установили, кто из россиян отдал приказ атаковать. Известны и исполнители преступного приказа.

Речь идет о руководстве объединенной группировки войск России. Оккупанты сознательно включили гражданский объект в перечень целей, а затем командовали атакой. Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и СБУ.

Кто приказал ударить по издательству в Харькове в 2024 году?

Организовали и обеспечили удар представители высшего военного командования России.

Украина идентифицировала их: это

генерал-полковник Алексей Ким – первый заместитель командующего ОУВ (с) pc рф, который отдал непосредственный боевой приказ;

генерал-лейтенант Андрей Цыганов – начальник управления ПВО и ПРО, который обеспечил применение ракетных комплексов;

вице-адмирал Александр Пешков – отвечал за выбор цели и координацию огневого поражения;

полковник Сергей Монетов – начальник разведки, который предоставил данные об объекте, точно зная, что он является гражданским.



Установили личности генералов-преступников / Прокуратура Украины

Таким образом, четверо россиян виновны в атаке на гражданский объект нашего государства.

Ракеты запускали с территории Белгородской области силами специальной тактической группы из состава 568 зенитного ракетного полка.

Справка. В СБУ уточнили, что это были 3 управляемые ракеты зенитно-ракетного комплекса среднего радиуса действия – С-300. Были повреждены производственные, складские помещения полиграфического комплекса и печатное оборудование, уничтожено много учебной литературы.

23 мая 2024 года российские войска нанесли три удара ракетами С-300 по гражданскому предприятию в Харькове. В результате атаки погибли 7 работников, более 20 человек получили ранения. "Фактор-Друк" не имел никакого военного значения. Это предприятие ежегодно печатало до 50 миллионов книг, 100 миллионов журналов и 300 миллионов газет. В результате российского удара уничтожены десятки тысяч книг – детские издания, художественная литература, школьные учебники,

– напомнил Руслан Кравченко.

Действия подозреваемых квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Международные партнеры, Project Expedite Justice, поддерживают расследование.

Это преступление, которое не имеет срока давности, мы будем преследовать виновных столько, сколько нужно, до последнего исполнителя,

– подчеркнул генпрокурор.



Россияне, виновны в ракетной атаке по харьковскому издательству в 2024 году / СБУ

СБУ рассказала, как нашли преступников

Генералам и вице-адмиралу заочно сообщили о подозрении. Доказательную базу собрали киберспециалисты, следователи и военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГУР МО Украины.

По данным следствия, решение на обстрел типографии принял начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Инициатива о включении гражданского предприятия в перечень объектов воздушной атаки поступила от его подчиненного – заместителя начальника штаба по разведке полковника Сергея Монетова.

По приказу Кима подготовкой ракетного удара занимался вице-адмирал Александр Пешков – начальник Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС РФ.

А непосредственно отдал приказ на осуществление пуска ракет с территории Белгородской области генерал-лейтенант Андрей Цыганов – начальника штаба войск противовоздушной и противоракетной обороны России.

Ракеты запускали военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, которая была создана на базе 568 зенитно-ракетного полка 76 дивизии противовоздушной обороны 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа ВС РФ.

Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать злоумышленников.

"Фактор-Друк" работает