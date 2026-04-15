Приказали запустить С-300 по крупнейшему издательству Украины: известны фамилии генералов
- Россия в 2024 году ударила по полиграфическому комплексу "Фактор-Друк" в Харькове, погибли 7 человек и уничтожены десятки тысяч книг.
- Украина идентифицировала российских командиров, ответственных за атаку: генерал-полковник Алексей Ким, генерал-лейтенант Андрей Цыганов, вице-адмирал Александр Пешков и полковник Сергей Монетов.
Россия в 2024 году ударила по крупнейшему полиграфическому комплексу Украины "Фактор-Друк" в Харькове. Тогда были погибшие и раненые, уничтожены десятки тысяч книг. Теперь правоохранители установили, кто из россиян отдал приказ атаковать. Известны и исполнители преступного приказа.
Речь идет о руководстве объединенной группировки войск России. Оккупанты сознательно включили гражданский объект в перечень целей, а затем командовали атакой. Об этом сообщили Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и СБУ.
Кто приказал ударить по издательству в Харькове в 2024 году?
Организовали и обеспечили удар представители высшего военного командования России.
Украина идентифицировала их: это
- генерал-полковник Алексей Ким – первый заместитель командующего ОУВ (с) pc рф, который отдал непосредственный боевой приказ;
- генерал-лейтенант Андрей Цыганов – начальник управления ПВО и ПРО, который обеспечил применение ракетных комплексов;
- вице-адмирал Александр Пешков – отвечал за выбор цели и координацию огневого поражения;
- полковник Сергей Монетов – начальник разведки, который предоставил данные об объекте, точно зная, что он является гражданским.
Установили личности генералов-преступников / Прокуратура Украины
Таким образом, четверо россиян виновны в атаке на гражданский объект нашего государства.
Ракеты запускали с территории Белгородской области силами специальной тактической группы из состава 568 зенитного ракетного полка.
Справка. В СБУ уточнили, что это были 3 управляемые ракеты зенитно-ракетного комплекса среднего радиуса действия – С-300. Были повреждены производственные, складские помещения полиграфического комплекса и печатное оборудование, уничтожено много учебной литературы.
23 мая 2024 года российские войска нанесли три удара ракетами С-300 по гражданскому предприятию в Харькове. В результате атаки погибли 7 работников, более 20 человек получили ранения. "Фактор-Друк" не имел никакого военного значения. Это предприятие ежегодно печатало до 50 миллионов книг, 100 миллионов журналов и 300 миллионов газет. В результате российского удара уничтожены десятки тысяч книг – детские издания, художественная литература, школьные учебники,
– напомнил Руслан Кравченко.
Действия подозреваемых квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Международные партнеры, Project Expedite Justice, поддерживают расследование.
Это преступление, которое не имеет срока давности, мы будем преследовать виновных столько, сколько нужно, до последнего исполнителя,
– подчеркнул генпрокурор.
Россияне, виновны в ракетной атаке по харьковскому издательству в 2024 году / СБУ
СБУ рассказала, как нашли преступников
Генералам и вице-адмиралу заочно сообщили о подозрении. Доказательную базу собрали киберспециалисты, следователи и военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГУР МО Украины.
По данным следствия, решение на обстрел типографии принял начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
Инициатива о включении гражданского предприятия в перечень объектов воздушной атаки поступила от его подчиненного – заместителя начальника штаба по разведке полковника Сергея Монетова.
По приказу Кима подготовкой ракетного удара занимался вице-адмирал Александр Пешков – начальник Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС РФ.
А непосредственно отдал приказ на осуществление пуска ракет с территории Белгородской области генерал-лейтенант Андрей Цыганов – начальника штаба войск противовоздушной и противоракетной обороны России.
Ракеты запускали военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, которая была создана на базе 568 зенитно-ракетного полка 76 дивизии противовоздушной обороны 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа ВС РФ.
Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать злоумышленников.
"Фактор-Друк" работает
После обстрела владелец группы компаний "Фактор" Сергей Политучий рассказал, что общие убытки составили около 6 миллионов евро. Частично сгорел переплетный цех, в который попали. Он был самым современным, ведь его возвели всего несколько лет назад. Россияне разрушили крышу и уникальное оборудование.
Но впоследствии удалось восстановить работу. В апреле 2025 года Украина представила издание "Фактор-Печати" всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке. Это было символическим, поскольку книга содержала 20 историй украинского бизнеса – предпринимателей из Краматорска, Покровска, Никополя, Гуляйполя, Харьковщины и других регионов.
Весной 2025 года одну из поврежденных обстрелом книг передали в Кембридж. Это украинский перевод романа The Overnight Guest американской писательницы Хизер Гуденкав – книга "Гостья против ночи".
В декабре 2025 года премьер-министр Юлия Свириденко побывала на предприятии. "Сейчас здесь печатается каждая третья книга в Украине, включая школьные учебники. Это история об устойчивости и способности украинского бизнеса быстро восстанавливаться. Спасибо Говарду Баффетту за помощь", – написала она.