Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "Мы-Украина". Отмечается, что в результате удара в доме повредило окна и стены с шестого по второй этажи.

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Какое состояние пострадавших в Сумах

В результате попадания российского беспилотника пострадали 8-летняя Варя и 17-летний Денис, они находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи ввели их в искусственную кому, чтобы сохранить жизнь, однако никаких прогнозов медики пока не дают.

Ранее стало известно, что из-под завалов достали тело матери Вари. Также пострадал дедушка девочки – сейчас он находится в больнице с переломами ног.

Напомним, аварийно-спасательные и поисковые работы на месте удара в Сумах завершили вечером 30 января. В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 9 человек. В течение 19 часов спасатели разбирали завалы, доставая из-под руин тела.

В результате российского удара погибли в частности 3 супружеские пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.