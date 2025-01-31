Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Ми-Україна". Зазначається, що внаслідок удару у будинку пошкодило вікна та стіни з шостого по другий поверхи.

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Який стан постраждалих у Сумах

Внаслідок влучання російського безпілотника постраждали 8-річна Варя та 17-річний Денис, вони перебувають у важкому стані. Наразі лікарі ввели їх у штучну кому, щоб зберегти життя, однак жодних прогнозів медики поки що не дають.

Раніше стало відомо, що з-під завалів дістали тіло матері Варі. Також постраждав дідусь дівчинки – зараз він перебуває у лікарні з переломами ніг.

Нагадаємо, аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару в Сумах завершили ввечері 30 січня. В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 9 людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла.

Унаслідок російського удару загинуло зокрема 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.