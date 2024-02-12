Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в городе продолжают ликвидировать последствия удара беспилотниками. Люди сносят цветы и игрушки на место трагедии и даже организовали волонтерский штаб для помощи другим пострадавшим.

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В пламени сгорела семья с детьми

Семья Путяниных в тот страшный вечер находилась дома вместе с тремя детьми: самому старшему мальчику было 7 лет, младшему – 10 месяцев. Женщина Ольга работала прокурором, но с рождением младшего сына ушла в декретный отпуск.

После удара и возгорания дома, семья оказалась в огненной ловушке. Предварительно известно, что женщина с детьми пряталась в ванной комнате. Вероятно, она до последнего не выпускала из своих объятий маленького сына.

После страшной трагедии, люди несут к полностью разрушенному дому, лампадки, игрушки и цветы. На этом месте никто не сдерживает слез. Из обгоревших кирпичиков люди даже составили символический мемориал.

Последствия удара российских оккупантов / Фото Владимир Зеленский

Люди говорят, что эта трагедия отозвалась в сердце каждой семьи Харькова. Поэтому горожане сплотились, а свою боль и искренние соболезнования пытаются выразить не только словами, а цветами или игрушками, которые несут в память невинным детям, чьи жизни унесла российская агрессия.

Они были очень добрые, спокойные... Такие светлые люди... Это очень тяжело пережить, очень больно,

– сказала родственница погибшей семьи Маргарита.

На месте до сих пор работают энергетики, газовики, дорожные службы. Соответствующие органы проводят проверки домов и другие экспертизы.

Люди создали пункт сбора помощи пострадавшим

После трагедии харьковчане организовались, чтобы помочь родственникам погибших, а также другим пострадавшим. От того, как горожане объединились и насколько активно начали работать – невозможно сдержать слез. Около тысячи людей принесли теплые вещи, продукты, средства гигиены, игрушки и многое другое.

Вещей собралось так много, что харьковский городской голова Игорь Терехов даже высказал идею о создании муниципального фонда помощи. В него смогут обратиться люди, пострадавшие и от других обстрелов, которые, к сожалению, часто случаются в городе.

Местную школу когда-то закончил погибший глава семьи, а его сын учился там во 2 классе. Теперь в этом учебном заведении родители, учителя и рядовые харьковчане организовали выдачу помощи. Сейчас людей просят не приносить вещи, а приходить и сортировать все, что здесь есть.

Здесь все разнообразное: обувь, одежда, детские игрушки, постель. Люди делятся всем. Возможно, у них самих ничего не остается, потому что в Харькове это всех коснулось, но люди все равно делятся чем могут,

– рассказала Зоя, волонтерка.

Координаторы хотят составить одежду, обувь по размеру, подготовить готовые пакеты помощи, чтобы когда человек приходит, ей сразу выдали все необходимое. Также пострадавшим во всем помогают. Они могут сразу примерить вещи и выбрать то, что подойдет.

Мы работаем уже третий день. Помогает более, чем тысяча человек из девяти районов нашего города. Привезли продукты питания, различную одежду, мы все рассортировали. Просили людей прийти в 9 часов, но они не вытерпели и уже с 8 здесь работают,

– рассказала Ирина Тонковид, директор школы.

"Я живу недалеко от места, где был прилет. Ту ночь пережила с детьми в ванне. Уже не один день наблюдаю, как люди несут вещи, как все помогают. Сегодня у меня выходной, поэтому также пришла помочь", – сказала Юлия, волонтерка.

Предварительно местные власти говорят о том, что во дворах установят модульные домики, где пострадавшие смогут жить, пока не отстроят их жилье.

С семьей из пяти человек, которая погибла от российского удара, уже попрощались.

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