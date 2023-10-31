07:32, 31 октября

В Херсонской ОВА сообщили, что за минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон оккупанты выпустили 36 снарядов.

В результате 1 человек погиб, еще 16 – получили ранения. Кроме того, есть разрушение гражданской инфраструктуры.