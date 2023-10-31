Вторник, 31 октября, – это уже шестьсот пятнадцатые сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
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Работа ПВО
В ВСУ уточнили, что враг выпустил 2 дрона типа "Шахед" и 1 ракету Х-59 ночью по Украине. Все беспилотники уничтожила ПВО.
300 тысяч "200-ых" россиян
За прошедшие сутки было ликвидировано 870 бойцов вражеского войска. Так, потери России в этой войне составляют уже около 300 810 единиц личного состава.
В Херсонской ОВА сообщили, что за минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон оккупанты выпустили 36 снарядов.
В результате 1 человек погиб, еще 16 – получили ранения. Кроме того, есть разрушение гражданской инфраструктуры.
За сутки Россия 4 раза атаковала Никопольщину с артиллерии. В результате загорелось частное домовладение.
В общей сложности повреждено 8 жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, авто, солнечные панели, 2 линии электропередачи и заборы. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Институте изучения войны констатировали, что Россия не прекращает попыток оцепить Авдеевку и ради этого бросает в "мясные атаки" незащищенную пехоту из подразделения "Штурм-Z".
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что ночью враг атаковал Миргородский район области. Предварительно, обошлось без пострадавших, повреждений гражданской и критической инфраструктуры.
Тревожная ночь
В части южных, восточных и центральных областей нашего государства звучала воздушная тревога. Сообщалось об угрозе баллистического применения.
ПВО работала в Хмельницкой области, Николаевской области. Враг запускал беспилотники типа "Шахед". Впоследствии глава Хмельницкой ОВА констатировал, что дроны летели в сторону Староконстантинова.
Новоизбранный спикер Конгресса США Майк Джонсон разделил пакетный законопроект по выделению помощи 106 миллиардов долларов Украине и Израилю. Собственно, он пока предложил голосовать за помощь только Тель-Авиву.
"Мы должны заниматься всем этим вместе: Израиль, Украина, южная часть Тихого океана и так далее. И очевидно, что подобная инициатива значительно усложняет принятие", – раскритиковал решение спикера демократ Чак Шумер.
Больше помощи от Британии
Министр обороны Британии Грант Шаппс пообещал увеличение военной помощи Украине со стороны Лондона.
"Путин надеется, что мир забудет о неотложной необходимости поддержать Украину. Великобритания никогда не позволит этому произойти – мы предоставим больше военной поддержки и объединим наших союзников, чтобы Украину получила то, что ей нужно для победы", – констатировал он.
Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал в недалекой перспективе новости о вступлении Украины в Евросоюз, которые "будут иметь положительный эффект".
"Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры относительно членства в ЕС. Сейчас мы уверенно двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", – подчеркнул министр.