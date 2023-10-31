Вівторок, 31 жовтня, – це уже шістсот п'ятнадцята доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про головні події цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Тривожна ніч
У частині південних, східних та центральних областей нашої держави лунала повітряна тривога. Повідомляли про загрозу балістичного застосування.
ППО працювала на Хмельниччині, Миколаївщині. Ворога запускав безпілотники типу "Шахед". Згодом голова Хмельницької ОВА констатував, що дрони летіли в бік Старокостянтинова.
Новообраний спікер Конгресу США Майк Джонсон розділив пакетний законопроєкт щодо виділення допомоги 106 мільярдів доларів Україні та Ізраїлю. Власне, він поки запропонував голосувати за допомогу лише Тель-Авіву.
"Ми маємо займатися всім цим разом: Ізраїль, Україна, південна частина Тихого океану тощо. І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює прийняття", – розкритикував рішення спікера демократ Чак Шумер.
Більше допомоги від Британії
Міністр оборони Британії Грант Шаппс пообіцяв, що збільшення військової допомоги Україні з боку Лондона.
"Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися – ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо наших союзників, щоб Україну отримала те, що їй потрібно для перемоги", – констатував він.
Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв в недалекій перспективі новини щодо вступу України в Євросоюз, які "матимуть позитивний ефект".
"Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", – наголосив міністр.