01:31, 31 жовтня

Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв в недалекій перспективі новини щодо вступу України в Євросоюз, які "матимуть позитивний ефект".

"Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", – наголосив міністр.