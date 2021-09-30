На это обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский. Речь идет о сериале "Контакт", который транслируют в эфире российского телеканала.

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Как показывают людей с оккупированного Донбасса

В опубликованном им эпизоде российский детектив обвиняет сбежавшую с оккупированного Донбасса пару в краже. "Их показали злобными ворами и дегенератами, которые обокрали добрых русских, которые им помогали и дарили свои вещи", – отметил Казанский. Сначала семья все опровергает. Впрочем, когда россиянин угрожает, что отрубит мужчине руку топором, его жена быстро признается, что это все же были они. Мол, не было, что кушать, поэтому и решили залезть в чужой дом. Даже несмотря на то, что его владельцы были одними из тех, кто помогал после переезда.

Отрывок из российского сериала: смотрите видео

В сериале есть циничные упоминания об Украине

Как уточнили в комментариях к записи, далее по сюжету жена детектива рассказала, что у этой пары убили детей. Авторы сериала цинично пытаются навязать мнение, что стоит за этим украинская армия. Услышав такое "объяснение", детектив извиняется. "Эпизод рассчитан на внутреннего зрителя, чтобы тот сочувствовал беглецам с Донбасса. Так что с пропагандой все нормально", – написал один из пользователей сети.

Читайте текст сообщения Дениса Казанского в фейсбуке:

"ДНР" получила подлый удар в спину. И от кого! От братской России! На российском канале ТНТ вышел сериал "Контакт", в котором беженцев из ОРДЛО показали злостными ворами и дегенератами, которые обокрали добрых россиян, которые им помогали и дарили свои вещи. Герои разговаривают с доведенным до абсурда донецким акцентом. А когда их выводят на чистую воду, те оправдывают свое воровство тем, что они пострадали из-за "русского мира" и Россия им теперь обязана. Сколько в России кричали, что Украина дегуманизирует и презирает Донбасс. Но такие сериалы почему-то снимают в России, а не у нас. Причем, вся прелесть ситуации в том, что сначала Россия превратила Донбасс в криминальную резервацию, а теперь сама же над ней и глумится".