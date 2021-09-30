На це звернув увагу журналіст та блогер Денис Казанський. Мовиться про серіал "Контакт", який транслюють в ефірі російського телеканалу.

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Як показують людей з окупованого Донбасу

В опублікованому ним епізоді російський детектив звинувачує пару, яка втекла з окупованого Донбасу, у крадіжці. "Їх показали злісними крадіями й дегенератами, які обікрали добрих росіян, що їм допомагали й дарували свої речі", – зазначив Казанський. Спочатку сім'я все спростовує. Втім, коли росіянин погрожує, що відрубає чоловіку руку сокирою, його дружина швидко зізнається, що це все ж були вони. Мовляв, не було, що їсти, тому й вирішили залісти у чужий будинок. Навіть попри те, що його власники були одним з тих, хто допомагав після переїзду.

Уривок з російського серіалу: дивіться відео

У серіалі є цинічні згадки про Україну

Як уточнили в коментарях до допису, далі за сюжетом дружина детектива розповіла, що у цієї пари вбили дітей. Автори серіалу цинічно намагаються нав'язати думку, що стоїть за цим українська армія. Почувши таке "пояснення", детектив вибачається. "Епізод розрахований на внутрішнього глядача, щоб той співчував втікачам з Донбасу. Так що з пропагандою все нормально", – написав один із користувачі мережі.

Читайте текст допису Дениса Казанського у фейсбуці:

"ДНР" отримала підлий удар в спину. І від кого! Від братської Росії! На російському каналі ТНТ вийшов серіал "Контакт", в якому біженців з ОРДЛО показали злісними крадіями і дегенератами, які обікрали добрих росіян, що їм допомагали й дарували свої речі. Герої розмовляють з доведеним до абсурду донецьким акцентом. А коли їх виводять на чисту воду, ті виправдовують своє злодійство тим, що вони постраждали через "русский мир" і Росія їм тепер зобов'язана. Скільки у Росії кричали, що Україна дегуманізує і зневажає Донбас. Але такі серіали чомусь знімають у Росії, а не у нас. При чому, вся принадність ситуації в тому, що спочатку Росія перетворила Донбас у кримінальну резервацію, а тепер сама ж над нею і глумиться".