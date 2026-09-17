Разрушения колоссальные: в ГСЧС рассказали о последствиях ударов КАБами по городу и как люди спаслись

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумам 16 сентября. Известно о прилетах по частному сектору и промышленной зоне.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка. По его словам, россияне сбросили на Сумы три управляемые авиабомбы по разным объектам.

Что известно об ударе КАБами по Сумам?

Как подчеркнул Стрилка, одна из бомб попала в частный жилой сектор. Людей спасло только то, что они успели укрыться в погребах. В результате атаки 9 человек получили ранения. Потом один мужчина умер в больнице от полученных ранений.

Дома разрушены. Просто снесены. В этом хаосе ликвидировали пожары. У людей паника. Никто не готов к тому, что по дому может прилететь управляемая авиабомба. Самое главное, что под обломками не было людей,

– отметил Стрилка.

Спикер ГСЧС Сумской области рассказал о последствиях российской атаки на Сумы: смотрите видео 24 Канала

Российские самолеты, сбрасывающие КАБы, не подлетают вплотную к границе с Сумской областью. Поэтому у жителей города есть примерно 5 минут, чтобы укрыться после объявления тревоги. Не стоит забывать, что погреб – это место, которое может спасти жизнь.

Если же рядом нет укрытия или подвала, спасатели советуют немедленно найти хотя бы углубление в земле, лечь, накрыть голову руками и дождаться окончания атаки.