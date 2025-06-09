Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщества, которые просмотрели журналисты NV.

Смотрите также Уничтожено 970 оккупантов: потери врага на 9 июня

Что известно об ударе ВСУ по российскому локомотиву с техникой

Украинские защитники 7 июня поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника тогда составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

На спутниковых снимках появился неизвестный объект на железнодорожных путях возле села Заря в Бердянском районе Запорожской области. Это может быть пораженный вражеский локомотив.

Спутниковый снимок места поражения / Инфографика NV

OSINT-проект, на который ссылаются в издании, утверждает, что нашел тот самый неизвестный объект вблизи села Заря. Он, вероятно, связан с атакой Сил обороны на российский железнодорожный эшелон. OSINT-специалисты сообщают о масштабном пожаре рядом с неизвестным объектом, вероятно, локомотивом.

Также украинские бойцы ударили по пусковым ОТРК "Искандер". Ракетные комплексы входили в состав 26 ракетной бригады армии России, которая входит в состав 6 общевойсковой армии Ленинградского военного округа, причастна к преступному удару по Драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года и первой в российской армии вообще полностью перешла на ОТРК "Искандер".