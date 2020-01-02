Ударил жену чашкой по голове: волынянин заплатит 1700 гривен штрафа
Приговор на днях вынес Турийский районный суд, теперь мужчина должен заплатить 1700 гривен штрафа.
Инцидент произошел в Турийском районе еще в конце октября, мужчина был пьян, сообщает ВолиньPost.
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Мужчина один раз ударил жену фарфоровой чашкой по голове. В суде обидчик признал свою вину и сказал, что больше такого не будет делать. Его жена на суровом наказании не настаивала.
Суд назначил наказание – 1700 гривен штрафа. Мужчина еще имеет возможность обжаловать приговор.
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