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      Ударил жену чашкой по голове: волынянин заплатит 1700 гривен штрафа

      1 Читати новину українською
      Волынянин заплатит 1700 гривен штрафа за то, что ударил чашкой жену / syl.ru

      Приговор на днях вынес Турийский районный суд, теперь мужчина должен заплатить 1700 гривен штрафа.

      Инцидент произошел в Турийском районе еще в конце октября, мужчина был пьян, сообщает ВолиньPost.

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      Мужчина один раз ударил жену фарфоровой чашкой по голове. В суде обидчик признал свою вину и сказал, что больше такого не будет делать. Его жена на суровом наказании не настаивала.

      Суд назначил наказание – 1700 гривен штрафа. Мужчина еще имеет возможность обжаловать приговор.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Волынь
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