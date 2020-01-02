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      Вдарив дружину чашкою по голові: волинянин заплатить 1700 гривень штрафу

      703 Читать новость на русском
      Волинянин заплатить 1700 гривень штрафу за те, що вдарив чашкою дружину / syl.ru

      Вирок днями виніс Турійський районний суд, тепер він має сплатити 1700 гривень штрафу.

      Інцидент стався у Турійському районі ще в кінці жовтня, чоловік був напідпитку, повідомляє ВолиньPost. 

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      Чоловік один раз вдарив свою дружину фарфоровою чашкою по голові. У суді кривдник визнав свою вину та сказав, що більше такого не робитиме. Його дружина на суворому покаранні не наполягала.

      Суд призначив покарання – 1700 гривень штрафу. Чоловік ще має можливість оскаржити вирок.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Волинь
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