Вдарив дружину чашкою по голові: волинянин заплатить 1700 гривень штрафу

Вирок днями виніс Турійський районний суд, тепер він має сплатити 1700 гривень штрафу.

Інцидент стався у Турійському районі ще в кінці жовтня, чоловік був напідпитку, повідомляє ВолиньPost.

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Чоловік один раз вдарив свою дружину фарфоровою чашкою по голові. У суді кривдник визнав свою вину та сказав, що більше такого не робитиме. Його дружина на суворому покаранні не наполягала.

Суд призначив покарання – 1700 гривень штрафу. Чоловік ще має можливість оскаржити вирок.