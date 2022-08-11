россияне "Смерчем" атаковали портовую инфраструктуру Николаевщины

Идут 169 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Скованный отпором ВСУ на Юге, враг не способен продвигаться по суше, поэтому продолжает обстрелы из РСЗО и тяжелой артиллерии.

В частности, россияне 11 августа атаковали портовую инфраструктуру в Николаевской области. Об этом сообщили в строительстве оперативного командования "Юг" по состоянию на 12:00.

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Актуальная ситуация в регионе

В ОК "Юг" рассказали, что ситуация в операционной зоне остается напряженной, однако контролируемой. Значительные изменения в составе и расположении сил врага на Юге не зафиксированы.

Вместе с тем российские оккупанты продолжают терроризировать авиацией освобожденные населенные пункты и украинские позиции, а также готовят из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по населенным пунктам в тыловых районах Юга Украины.

"Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевщины,

– говорится в сообщении ОК "Юг".

Кроме того, оккупанты в очередной раз обстреляли "Градами" Никополь – повреждено 7 зданий, 2 школы, ранения получили 9 человек, 3 гражданских погибли. Также зафиксирована атака по Великой Костромке, однако здесь, к счастью, обошлось без жертв.

Тем временем в Одесской области, в ходе осуществления контрдиверсионных мероприятий, правоохранители задержали гражданина, который собирал и распространял информацию о расположении украинских военных формирований и важных объектов инфраструктуры. Против него возбудили уголовное производство, продолжаются следственные действия.

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