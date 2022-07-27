Это подтверждает заявление президента, что Украина ответит территориям, откуда обстреливают нашу страну. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Важно После удара по Антоновскому мосту Данилов пообещал, что "продолжение следует"

Если нужно нанести удары по территории россии, то рука не дрогнет подписать что-то, чтобы эти объекты были уничтожены,

– подчеркнул Данилов.

Большинство попаданий – в гражданские объекты

С 24 февраля аппарат Совета национальной безопасности ведет мониторинг всех событий. Известно обо всех обстрелах и ударах, которые россия совершала ракетами, самолетами или кораблями.

Данилов подчеркнул, что 74% попаданий россиян – в гражданские объекты. Это школы, больницы, торговые центры, дома культуры. Эти здания отнюдь не имеют отношения к военной инфраструктуре.

Кроме того, сейчас оккупанты используют ракеты, которые летят куда угодно. Поэтому секретарь СНБО еще раз напомнил, что крайне важно идти в укрытие во время тревоги.

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