Це підтверджує заява президента, що Україна відповість територіям, звідки обстрілюють нашу країну. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Після удару по Антонівському мосту Данілов пообіцяв, що "далі буде"

Якщо потрібно завдати ударів по території росії, то рука не затремтить підписати щось, аби ті об'єкти були знищені,

– наголосив Данілов.

Більшість влучань – у цивільні об'єкти

З 24 лютого апарат Ради нацбезпеки веде моніторинг всіх подій. Відомо про всі обстріли та удари, які росія здійснювала ракетами, літаками чи кораблями.

Данілов наголосив, що 74% влучань росіян – у цивільні об'єкти. Це школи, лікарні, торгові центри, будинки культури. Ці будівлі аж ніяк не мають стосунку до військової інфраструктури.

Крім того, зараз окупанти використовують ракети, які летять, куди завгодно. Тому секретар РНБО ще раз нагадав, що вкрай важливо йти в укриття під час тривоги.

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