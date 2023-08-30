Ударный STING для оккупантов: украинский квадрокоптер запускают в серийное производство

30 августа 2023, 17:29
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Ударный квадрокоптер STING украинского производства прошел тестирование на поле боя. Следующим этапом станет его серийное производство.

Об этом сообщил один из инициаторов проекта по созданию отечественных БПЛА, предприниматель и волонтер Юрий Голик. По его словам, квадрокоптер уже собирают небольшими партиями и отправляют в подразделения военнослужащих, принимавших непосредственное участие в разработке этого беспилотника.

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В борьбе с оккупантами ударных дронов и коптеров-разведчиков никогда не будет достаточно. Поэтому я убежден, что наш украинский продукт, который к тому же дешевле китайских аналогов, пригодится военным в их сложной работе по ликвидации оккупантов,
– подчеркнул Юрий Голик.

Украинский STING может штурмовать позиции врага на скорости до 80 километров в час и нести боеприпас весом до 3 килограммов. С боевой нагрузкой ударный коптер может находиться в воздухе до 40 минут. Он имеет радиус полета более 10 километров и производится полностью за средства инициаторов проекта.

STING может штурмовать позиции врага на скорости до 80 километров в час / Фото Юрия Голика

Напомним, ранее команда украинских инженеров приступила к разработке сверхлегких беспилотников – самолетов-разведчиков SpyGun, которые уже тестируются в боевых условиях. Летательные аппараты обладают высокой защитой от вражеских РЭБ и способны находиться в воздухе до 160 минут. Они предназначены для глубинной разведки и корректировки огня.

Автор: Даша Птаховська