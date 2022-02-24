Ударов по жилым домам не ожидаем, сохраняйте спокойствие, – МВД
24 февраля 2022 , 07:58Читати новину українською
Ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, все силы обороны дают отпор врагу.
Антон Геращенко призвал украинцев не паниковать. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.
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"Да, это вторжение. Это война. Мир, что мы знали раньше, с сегодняшнего дня стал другим. Сейчас очень важно не допускать паники", – написал он.
Старайтесь оставаться дома или ехать на рабочее место. Ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается,
– заявил он.