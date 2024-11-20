Президент КНДР Ким Чен Ын еще не до конца понимает, что такое ATACMS. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что осознание появится только тогда, когда в Северную Корею начнут привозить тела его погибших бойцов.

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Напугают ли Ким Чен Ына ATACMS

По мнению Романа Свитана, все будет зависеть от количества ракет. Если Украина получит достаточно этого оружия, то мы увидим массовые уничтожения северокорейских солдат. В таком случае Ким Чен Ын может отказать Владимиру Путину в дальнейшей помощи.

Скорее всего, так и будет. Но все зависит от интенсивности уничтожения северокорейских солдат,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Напомним, в США 19 ноября официально подтвердили предоставление разрешения на удары дальнобойным оружием. По словам американских чиновников, это позволит Украине лучше себя защищать, а Россию склонит к переговорам.

Вскоре Владимир Зеленский заявил, что на территории России уже находятся 11 тысяч военных из КНДР. Их количество может существенно увеличиться. По словам президента, не исключен рост северокорейского контингента до 100 тысяч.