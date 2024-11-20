Президент КНДР Кім Чен Ин ще не до кінця розуміє, що таке ATACMS. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що усвідомлення з'явиться тільки тоді, коли в Північну Корею почнуть привозити тіла його загиблих бійців.

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Чи налякають Кім Чен Ина ATACMS

На думку Романа Світана, все залежатиме від кількості ракет. Якщо Україна отримає достатньо цієї зброї, то ми побачимо масові знищення північнокорейських солдатів. У такому випадку Кім Чен Ин може відмовити Владіміру Путіну в подальшій допомозі.

Скоріш за все, так і буде. Але все залежатиме від інтенсивності знищення північнокорейських солдатів,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, у США 19 листопада офіційно підтвердили надання дозволу на удари далекобійною зброєю. За словами американських чиновників, це дозволить Україні краще себе захищати, а Росію схилить до переговорів.

Невдовзі Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вже перебувають 11 тисяч військових з КНДР. Їхня кількість може суттєво збільшитись. За словами президента, не виключено зростання північнокорейського контингенту до 100 тисяч.