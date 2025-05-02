Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. По его словам, прифронтовые города нужно защищать от FPV-дронов не только с помощью средств РЭБ и малой ПВО. Нужен комплексный подход.

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Что нужно сделать

Как отметил Храпчинский, российские оккупанты активно бьют FPV-дронами не только по прифронтовым городам, но и по границе. Там есть угроза для гражданского населения. Они систематически атакуют по машинам с людьми, по поставке продуктов в гражданские магазины и т.п.

Один из вариантов, как дополнительно защитить города – натягивать специальные сетки вокруг дорог. Военные также это используют.

Сетки позволяют защититься от таких атак. Но, конечно, враг пытается пробивать их. Сначала они могут просто прожечь какое-то место, а потом залетать туда другим дроном. Именно поэтому я всегда подчеркиваю о комплексном подходе к защите,

– отметил Храпчинский.

Не стоит забывать и об атаках по местам, где вражеские пилоты запускают дроны. Также можно говорить о дронах-перехватчиках. В общем каждый участок фронта или прифронтовой город будет иметь свою особенность. Важно проанализировать имеющиеся угрозы на том или ином направлении и определить, как защищаться.

Добавим, на войне в Украине начали все активнее использовать дроны на оптоволокне. Важно, что они защищены от средств радиоэлектронной борьбы.