Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Forbes.

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Российские КАБы не достигают своих целей

Неофициальный телеграмм-канал российских военно-воздушных сил Fighterbomber утверждает, что управляемые авиационные бомбы с модулем планирования и коррекции и со спутниковым наведением имеют точность до 4 – 5 метров от цели.

Поэтому случаи значительных промахов в долете КАБов до целей вызывают особое внимание. Ведь эти управляемые бомбы могут преодолевать расстояние в 40 километров или более и доставлять сотни или даже тысячи килограммов взрывчатки.

Такие промахи могут свидетельствовать об эффективности украинских средств глушения, которые нарушают связь между КАБами и навигационными спутниками, и что эти системы становятся все более мощными и распространенными,

– говорится в материале.

Так, недавно обнародованное видео с трансляции российского беспилотника демонстрирует влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы в реальном времени. На кадрах дрон кружит над зданием вблизи линии фронта, вероятно, украинской базой, готовясь зафиксировать результаты авиаудара. Однако взрыв происходит не в намеченной точке, а в нескольких сотнях метров от нее – в открытом поле.

Такие неудачные удары, как сообщается, случаются все чаще вдоль всей линии фронта, поскольку украинские средства радиоэлектронной борьбы охватывают все больше критически важных направлений.

"Золотая эра" действия российских КАБов заканчивается

В телеграм-канале Fighterbomber в прошлом месяце написали, что "золотая эра божественных КАБов оказалась недолгой".

"Бомбы все еще летают. Но есть подвох. Все спутниковые системы коррекции покинули чат", – добавили в канале.

Главная причина этого, по данным журналистов, – украинские РЭБы, которые настолько эффективны и многочисленны, что линия фронта буквально "насыщена" ими.

Российские управляемые бомбы не могут получать стабильный сигнал от спутников. Без коррекции курса они часто сбиваются и взрываются далеко от цели, что подтверждает недавно обнародованное видео. Украина, похоже, использует различные типы средств радиоэлектронной борьбы,

– указано в материале.

Даже если КАБы демонстрируют пониженную точность по всей линии фронта, некоторые новейшие глушители пока сосредоточены только на ключевых участках. Например, в Харьковской и Запорожской областях.

Какие украинские РЭБ срывают наведение КАБов

Новый украинский РЭБ Lima от группы "Ночная стража" – это не просто традиционная система помех, которая создает радиошум.

"Мы используем цифровые помехи. Это комбинация глушения, спуфинга и информационной кибератаки на навигационный приемник", – объяснил представитель "Ночной стражи".

Он также отметил, что после развертывания системы точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, поняв неэффективность этого способа поражения и невозможность достижения цели, враг вообще прекратил обстрелы областных центров.

Конечно, некоторые КАБ все еще достигают своих целей. Однако россияне могут применять эти бомбы только там, где Украина еще не развернула свои новейшие средства помех.

Но как только эти средства будут установлены, российские управляемые бомбы и в дальнейшем будут отклоняться от целей, взрываясь безопасно для украинских военных и граждан – на безлюдных полях.