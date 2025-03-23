Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Forbes.

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Російські КАБи не досягають своїх цілей

Неофіційний телеграм-канал російських військово-повітряних сил Fighterbomber стверджує, що керовані авіаційні бомби з модулем планерування і корекції та із супутниковим наведенням мають точність до 4 – 5 метрів від цілі.

Тому випадки значних промахів у долітанні КАБів до цілей викликають особливу увагу. Адже ці керовані бомби можуть долати відстань у 40 кілометрів або більше та доставляти сотні чи навіть тисячі кілограмів вибухівки.

Такі промахи можуть свідчити про ефективність українських засобів глушіння, які порушують зв'язок між КАБами та навігаційними супутниками, і що ці системи стають дедалі потужнішими та поширенішими,

– мовиться у матеріалі.

Так, нещодавно оприлюднене відео з трансляції російського безпілотника демонструє вплив українських засобів радіоелектронної боротьби у реальному часі. На кадрах дрон кружляє над будівлею поблизу лінії фронту, ймовірно, українською базою, готуючись зафіксувати результати авіаудару. Проте вибух стається не в наміченій точці, а за кількасот метрів від неї – у відкритому полі.

Такі невдалі удари, як повідомляється, трапляються все частіше вздовж усієї лінії фронту, оскільки українські засоби радіоелектронної боротьби охоплюють дедалі більше критично важливих напрямків.

"Золота ера" дії російських КАБів закінчується

У телеграм-каналі Fighterbomber минулого місяця написали, що "золота ера божественних КАБів виявилася недовгою".

"Бомби все ще літають. Але є підступ. Усі супутникові системи корекції покинули чат", – додали у каналі.

Головна причина цього, за даними журналістів, – українські РЕБи, які настільки ефективні та численні, що лінія фронту буквально "насичена" ними.

Російські керовані бомби не можуть отримувати стабільний сигнал від супутників. Без корекції курсу вони часто збиваються й вибухають далеко від цілі, що підтверджує нещодавно оприлюднене відео. Україна, схоже, використовує різні типи засобів радіоелектронної боротьби,

– зазначено у матеріалі.

Навіть якщо КАБи демонструють знижену точність по всій лінії фронту, деякі новітні глушники поки що зосереджені лише на ключових ділянках. Наприклад, у Харківській та Запорізькій областях.

Які українські РЕБ зривають наведення КАБів

Новий український РЕБ Lima від групи "Нічна варта" – це не просто традиційна система перешкод, яка створює радіошум.

"Ми використовуємо цифрові перешкоди. Це комбінація глушіння, спуфінгу та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач", – пояснив представник "Нічної варти".

Він також зазначив, що після розгортання системи точність бомбардувань спочатку знизилася, а потім, зрозумівши неефективність цього способу ураження та неможливість досягнення мети, ворог взагалі припинив обстріли обласних центрів.

Звісно, деякі КАБ усе ще досягають своїх цілей. Однак росіяни можуть застосовувати ці бомби лише там, де Україна ще не розгорнула свої новітні засоби перешкод.

Але як тільки ці засоби будуть встановлені, російські керовані бомби й надалі відхилятимуться від цілей, вибухаючи безпечно для українських військових та громадян – на безлюдних полях.