Об этом рассказал командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко. Помогает сбивать российские "Кинжалы" системы Patriot, которую предоставили Украине союзники.

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Все "Кинжалы" сбили

Сергей Яременко рассказал, что для Воздушных сил и "Кинжал" Х-47М, и "Искандер-М", и 48Н или "Циркон" – это все в первую очередь баллистическая цель. Уже потом аналитики и эксперты на основании определенных характеристик идентифицируют, какая именно это была воздушная цель.

Все "Кинжалы", которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все – успешно перехвачены,

– сообщил Яременко.

Отвечая на вопрос, почему Россия сейчас перестала активно обстреливать Киев, Яременко отметил, что это не связано с тем, что Силы обороны эффективно отражают атаки. Он указал, что Россия определяет перечень объектов для удара и, вероятно, в этот период ее интересуют другие объекты. Однако время от времени и Киевщина оказывается под ударом противника. Однако Воздушные силы каждую секунду готовы к новым вызовам.

Комментируя вопрос противодействия КАБам, Яременко отметил, что эффективная борьба с ними – это уничтожение носителя управляемой авиационной бомбы.

Отметим, что 3 июля США объявили о новом пакете помощи для Украины. Он включает, в частности, 2,2 миллиарда долларов, которые направят на закупку перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для нашего государства. Средства поступят из фондов Инициативы по оказанию помощи в области безопасности Украины (USAI).