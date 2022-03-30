Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
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Он отметил, что пожар уже локализован. В то же время, информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.
Напомним, что Россия во вторник, 29 марта, нанесла удар по аэродрому в Староконстантинове. Мэр Николай Мельничук заявил, что атака была очень серьезной и нанесла ощутимый ущерб. Жертв в результате вчерашнего обстрела, к счастью, нет. Однако враг полностью уничтожил все стратегические запасы горюче-смазочных материалов. Их собрали благодаря большим усилиям.
Удары по аэродрому в Староконстантинове.
- Мэр Староконстантинова 25 февраля (второй день войны) сообщил, что враг нанес 5 ракетных ударов по военному аэродрому.
- Также оккупанты нанесли около 10 авиаударов по военному аэродрому ночью 5 марта. Тогда пострадали 3 военных.
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