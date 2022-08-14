Захватчики понемногу перебазовываются на левобережье, ведь понимают, что в Херсонской области им не задержаться. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Вчера действительно были мощные взрывы в районе Антоновского моста,
– подтвердил информацию Хлань.

Никаких шансов

По словам Хланя, оккупанты пытаются наладить автомобильный мост. Они не могут перебрасывать ни технику, ни вооружение.

Хлань объяснил, что на Каховской дамбе есть две автомобильные и одна железная дороги. Сначала там была уничтожена автомобильная дорога в районе шлюза, а недавно окончательно разрушили автодорогу, которая проходит поверх дамбы возле железнодорожного сообщения.

На сегодня все транспортные артерии обезврежены. оккупанты не могут поставлять оружие, технику и продовольствие. Они в определенной ловушке, ведь они не смогут даже прокормить людей, которых они перебросили на правый берег поближе к линии фронта,
– заметил он.

У оккупантов осталось немного времени

Единственное, что у них осталось – возможность увезти живую силу автомобильными мостами. Как говорится, сделать "жест доброй воли,
– подчеркнул Хлань.

Починить Антоновский мост не удалось

россияне активно работали над восстановлением Антоновского моста, даже привлекали крымских специалистов. На прошлой неделе оккупанты должны были торжественно открыть объект.

Благодаря нашим точным и хирургическим попаданиям все попытки его починить провалились. Сегодня ночью, я думаю, наши ВСУ внесли небольшую корректировку в планы оккупантов. Огневой контроль транспортных артерий стал решающим элементом перелома хода военных действий в Херсонской области,
– резюмировал Хлань.

Более того, специалисты и международные институты считают, что следующие две недели могут стать решающими на южном фронте. Речь идет об освобождении Херсона и правобережной части Херсонщины.

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