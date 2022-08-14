Захватчики понемногу перебазовываются на левобережье, ведь понимают, что в Херсонской области им не задержаться. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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Вчера действительно были мощные взрывы в районе Антоновского моста,
– подтвердил информацию Хлань.
Никаких шансов
По словам Хланя, оккупанты пытаются наладить автомобильный мост. Они не могут перебрасывать ни технику, ни вооружение.
Хлань объяснил, что на Каховской дамбе есть две автомобильные и одна железная дороги. Сначала там была уничтожена автомобильная дорога в районе шлюза, а недавно окончательно разрушили автодорогу, которая проходит поверх дамбы возле железнодорожного сообщения.
На сегодня все транспортные артерии обезврежены. оккупанты не могут поставлять оружие, технику и продовольствие. Они в определенной ловушке, ведь они не смогут даже прокормить людей, которых они перебросили на правый берег поближе к линии фронта,
– заметил он.
У оккупантов осталось немного времени
Единственное, что у них осталось – возможность увезти живую силу автомобильными мостами. Как говорится, сделать "жест доброй воли,
– подчеркнул Хлань.
Починить Антоновский мост не удалось
россияне активно работали над восстановлением Антоновского моста, даже привлекали крымских специалистов. На прошлой неделе оккупанты должны были торжественно открыть объект.
Благодаря нашим точным и хирургическим попаданиям все попытки его починить провалились. Сегодня ночью, я думаю, наши ВСУ внесли небольшую корректировку в планы оккупантов. Огневой контроль транспортных артерий стал решающим элементом перелома хода военных действий в Херсонской области,
– резюмировал Хлань.
Более того, специалисты и международные институты считают, что следующие две недели могут стать решающими на южном фронте. Речь идет об освобождении Херсона и правобережной части Херсонщины.
Ситуация на Юге: последние новости
- Ночь с 13 на 14 августа оказалась достаточно плодотворной для ВСУ. Так, ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 9 россиян, танк Т-72, самоходную артустановку и боевую машину десанта.
- Кроме этого, нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Теперь россияне совсем не смогут по нему ничего транспортировать.
- Украинские бойцы активно работают над освобождением Херсона. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, до конца 2022 года им удастся вернуть хотя бы правый берег Херсонщины.
Следующие две недели будут решающими: смотрите видео