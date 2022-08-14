Загарбники потрохи перебазовуються на лівобережжя, адже розуміють, що на Херсонщині їм не затриматися. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Вчора дійсно були потужні вибухи у районі Антонівського моста,
– підтвердив інформацію Хлань.

Жодних шансів

За словами Хланя, окупанти намагаються налагодити автомобільний міст. Вони не мають змоги перекидати ані техніку, ані озброєння.

Хлань пояснив, що на Каховській греблі є дві автомобільні й одна залізна дороги. Спершу там була знищена автомобільна дорога в районі шлюзи, а нещодавно остаточно зруйнували автодорогу, яка проходить поверх греблі біля залізничного сполучення.

Станом на сьогодні усі транспортні артерії знешкоджені. окупанти не можуть постачати зброю, техніку та продовольство. Вони в певній пастці, адже вони не зможуть навіть прогодувати людей, яких вони перекинули на правий берег ближче до лінії фронту,
– зауважив він.

У окупантів залишилося небагато часу

Єдине, що у них залишилося – можливість вивезти живу силу автомобільними мостами. Як то кажуть, зробити "жест доброї волі,
– наголосив Хлань.

Полагодити Антонівський міст не вдалося

росіяни активно працювали над відновленням Антонівського мосту, навіть залучали кримських фахівців. Минулого тижня окупанти мали урочисто відкрити об'єкт.

Завдяки нашим точним і хірургічним влучанням усі спроби його налагодити провалилися. Сьогодні вночі, я гадаю, наші ЗСУ внесли невеличке коригування у плани окупантів. Вогневий контроль транспортних артерій став вирішальним елементом зламу ходу військових дій на Херсонщині, – резюмував Хлань.

Ба більше, фахівці та міжнародні інститути вважають, що наступні два тижні можуть стати вирішальними на південному фронті. Мовиться про визволення Херсону та правобережної частини Херсонщини.

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