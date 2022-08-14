Загарбники потрохи перебазовуються на лівобережжя, адже розуміють, що на Херсонщині їм не затриматися. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Вчора дійсно були потужні вибухи у районі Антонівського моста,
– підтвердив інформацію Хлань.
Жодних шансів
За словами Хланя, окупанти намагаються налагодити автомобільний міст. Вони не мають змоги перекидати ані техніку, ані озброєння.
Хлань пояснив, що на Каховській греблі є дві автомобільні й одна залізна дороги. Спершу там була знищена автомобільна дорога в районі шлюзи, а нещодавно остаточно зруйнували автодорогу, яка проходить поверх греблі біля залізничного сполучення.
Станом на сьогодні усі транспортні артерії знешкоджені. окупанти не можуть постачати зброю, техніку та продовольство. Вони в певній пастці, адже вони не зможуть навіть прогодувати людей, яких вони перекинули на правий берег ближче до лінії фронту,
– зауважив він.
У окупантів залишилося небагато часу
Єдине, що у них залишилося – можливість вивезти живу силу автомобільними мостами. Як то кажуть, зробити "жест доброї волі,
– наголосив Хлань.
Полагодити Антонівський міст не вдалося
росіяни активно працювали над відновленням Антонівського мосту, навіть залучали кримських фахівців. Минулого тижня окупанти мали урочисто відкрити об'єкт.
Завдяки нашим точним і хірургічним влучанням усі спроби його налагодити провалилися. Сьогодні вночі, я гадаю, наші ЗСУ внесли невеличке коригування у плани окупантів. Вогневий контроль транспортних артерій став вирішальним елементом зламу ходу військових дій на Херсонщині, – резюмував Хлань.
Ба більше, фахівці та міжнародні інститути вважають, що наступні два тижні можуть стати вирішальними на південному фронті. Мовиться про визволення Херсону та правобережної частини Херсонщини.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Ніч з 13 на 14 серпня видалася доволі плідною для ЗСУ. Так, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 9 росіян, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту.
- Крім цього, завдали чергового удару по Антонівському мосту. Тепер росіяни остаточно не зможуть ним нічого транспортувати.
- Українські бійці активно працюють над звільненням Херсона. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, до кінця 2022 року їм вдасться повернути принаймні правий берег Херсонщини.
Наступні два тижні будуть вирішальними: дивіться відео