Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Все это было приурочено к визиту Лукашенко в Москву. Однако сразу после этого белорусы заявили, что не было ни одного удара по их территории,

– сказал он.

По словам Алексея Арестовича, эти действия Беларуси отражают реальное положение дел на уровне режима, а также свидетельствует об их "желании" воевать с Украиной.

Советник главы ОП продолжил, что, согласно украинским данным, белорусская армия не готова к наступлению на нашу территорию и просто саботирует такую ​​возможность.

"Офицеры и солдаты принципиально заявляют, что не хотят этого делать", – добавил Алексей Арестович.

Провокации на территории Беларуси

Российские самолеты 11 марта вылетели из Дубровицы, вошли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. Далее – нанесли огневой удар по белорусскому селу Копани.

Оккупанты также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребежов, расположенные на территории Беларуси.

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