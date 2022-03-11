Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
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Це все було приурочено до візиту Лукашенка у Москву. Однак одразу після цього білорусі заявили, що не було жодного удару по їхній території,
– сказав він.
За словами Олексія Арестовича, ці дії Білорусі відображають реальний стан справ на рівні режиму, а також свідчить про їхнє "бажання" воювати з Україною.
Радник глави ОП продовжив, що, згідно з українськими даними, білоруська армія не готова до наступу на нашу територію та просто саботує таку можливість.
"Офіцери та солдати принципово заявляють, що не хочуть це робити", – додав Олексій Арестович.
Провокації на території Білорусі
- Російські літаки 11 березня вилетіли з Дубровиці, зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. Далі – завдали вогневого удару по білоруському селу Копані.
- Окупанти також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі.
Важливо – звернення Арестовича до білорусів: дивіться відео